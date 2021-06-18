Ребенок провел год в семье няни и ни разу не видел родителей из-за пандемии

В американском штате Техас няня, которую наняли для присмотра за новорожденным ребенком суррогатной матери, воспитывает его уже почти год. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на аккаунт американки в TikTok.

42-летняя Кристи Бейсингер (Kristie Baysinger) поделилась историей младенца по имени Александр (Alexander), которого суррогатная мать из США родила для пары из Великобритании. В конце 2020 года женщине позвонили из агентства, в котором она работает няней, и попросили присмотреть за ребенком до тех пор, пока его не заберут биологические родители.

Однако заказ затянулся: уже десять месяцев няня воспитывает мальчика, который не может воссоединиться с семьей из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. За это время ребенок ни разу не видел родителей.

Бейсингер рассказала, что у нее возникли трудности с документами ребенка и она до сих пор не получила карту социального страхования, которая необходима для выдачи американского паспорта. Родители мальчика наняли адвоката, чтобы получить недостающий документ, однако есть большая вероятность, что процесс сильно затянется.

После того как женщина опубликовала видео с рассказом об Александре в своем TikTok, она получила множество комментариев и вопросов от пользователей. Американка призналась, что успела привязаться к ребенку, а сам мальчик считает ее матерью.

Комментаторы отметили, что расставание с няней может нанести ребенку психологическую травму, и предложили оставить мальчика. «Я оставлю ребенка себе только в том случае, если от него откажутся родители. Я не могу просто так забрать чужого младенца», — сказала она.

Многие пользователи задались вопросом, почему пара не нашла суррогатную мать в Великобритании. Им объяснили, что в США права суррогатной матери и биологических родителей лучше защищены. В Великобритании такое материнство легально, однако еще нет закона, регламентирующего эту процедуру.