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Российские дети погибли в раскаленной от жары машине

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Ростовской области двое детей погибли в машине, раскаленной от жары, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, трехлетняя девочка и ее сестра, которой не было даже двух лет, играли во дворе, они забрались в автомобиль и не смогли выбраться. Уточняется, что девочки погибли от жары, прибывшие медики констатировали их смерть.

Также сообщается, что следователи возбудили дело после гибели детей. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в американском городе городе Спартанбург трехлетний мальчик умер после того, как его забыли в запертой машине. Мальчик, имя которого не разглашается, находился в приемной семье. По словам опекуна ребенка, она оставила его в машине по ошибке. Женщина была уверена, что утром отвезла 3-летнего мальчика в детский сад вместе со своими детьми. При этом она не заметила, что он не заходил в здание вместе с ними. Как только она обнаружила ребенка на заднем сидении внедорожника, то сразу же позвонила в 911.

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