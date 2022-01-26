В Польше сообщили о выстрелах на белорусской границе

Вечером во вторник, 25 января, на белорусской границе прозвучали выстрелы. Об этом рассказала представительница пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщает «Польское радио».

По ее словам, польские пограничники услышали выстрелы с белорусской стороны на участке границы в районе деревни Черемха.

«Белорусские солдаты сначала срезали колючую проволоку, затем трижды, с интервалом в несколько часов, раздались выстрелы, скорее всего, в воздух», — приводит слова Михальской «Польское радио».

Ранее глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо заявлял, что располагает информацией о возможных планах Польши захватить белорусского пограничника. При этом он пригрозил, что в подобной ситуации сотрудники ГПК будут готовы применять оружие без всякого предупреждения.