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В Польше сообщили о выстрелах на белорусской границе

В польской погранслужбе рассказали о выстрелах на границе со стороны Белоруссии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Вечером во вторник, 25 января, на белорусской границе прозвучали выстрелы. Об этом рассказала представительница пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщает «Польское радио».

По ее словам, польские пограничники услышали выстрелы с белорусской стороны на участке границы в районе деревни Черемха.

«Белорусские солдаты сначала срезали колючую проволоку, затем трижды, с интервалом в несколько часов, раздались выстрелы, скорее всего, в воздух», — приводит слова Михальской «Польское радио».

Ранее глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо заявлял, что располагает информацией о возможных планах Польши захватить белорусского пограничника. При этом он пригрозил, что в подобной ситуации сотрудники ГПК будут готовы применять оружие без всякого предупреждения.

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Георгий Нестеров
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