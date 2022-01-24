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В Белоруссии допустили захват пограничника Польшей

Глава Погранкомитета Белоруссии Лаппо: Польша может захватить белорусского пограничника
Анатолий Лаппо

Анатолий Лаппо. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо допустил, что Польша может захватить белорусского пограничника. Его слова в эфире телеканала «Беларусь 1» передает РИА Новости.

По словам Лаппо, он получил информацию о возможных планах польских силовиков захватить белорусского пограничника, на что дал команду незамедлительно применять оружие. «Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения», — заявил он. Глава Погранкомитета также выразил уверенность в том, что у Польши есть цель спровоцировать Белоруссию на «какие-то ответные меры» мелкими провокациями.

Ранее стало известно, что власти Польши начнут строить стену на границе с Белоруссией с 25 января. Планируется, что в высоту она будет достигать 5,5 метра, а в длину — более 186 километров. Работы по строительству заграждения должны быть закончены в июне.

Марина Совина
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