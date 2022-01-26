Звезда «Игры престолов» раскритиковал фильм Disney о Белоснежке

Американский актер Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», раскритиковал новую киноадаптацию мультфильма Disney «Белоснежка и семь гномов». Свое мнение он высказал в подкасте WTF with Marc Maron.

По словам актера, прогрессивные взгляды при выборе актрисы на главную роль не имеют значения, если гномы продолжат олицетворять стереотипы о людях, страдающих дварфизмом.

«Без обид, но я был немного в недоумении, когда они с гордостью заявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки <...> Вы стараетесь быть прогрессивными, но снова рассказываете о семи гномах, которые вместе живут в пещере. Какого черта?» — сказал Динклэйдж.

Актер предложил создателям киноадаптации «сделать шаг назад и задуматься о том, что они делают».

Питер Динклэйдж имеет одну из форм карликовости, ахондроплазию. Его рост составляет 135 сантиметров.

Ранее американскую актрису с колумбийско-польскими корнями Рэйчел Зеглер, получившую роль Белоснежки, раскритиковали из-за смуглого цвета кожи. Съемки очередной киноадаптации классического мультфильма студии Disney планируют начать в 2022 году. Режиссером ленты выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная».