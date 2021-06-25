Выбранную на роль Белоснежки актрису раскритиковали за смуглую кожу

Американскую актрису с колумбийско-польскими корнями Рэйчел Зеглер, получившую роль Белоснежки, раскритиковали из-за смуглого цвета кожи. Негативные комментарии начали появляться под постом артистки в Instagram, в котором она сообщила, что сыграет в новом фильме.

Пользователи решили, что Зеглер не подходит для этого проекта. «Подруга, ты не белая. Почему ты согласилась на эту роль?» — спросила пользовательница с ником wdeema.potter. «Серьезно? С какой стати ты Белоснежка? С какого угла?» — возмутился юзер shaikha.aur. «Тебе понадобится тонна макияжа, чтобы выглядеть как Белоснежка. Ее кожа должна быть бледной, именно поэтому ее сравнивают со снегом. Но все равно поздравляю», — заявил collin.albrecht1. При этом большинство подписчиков поддержало артистку. Они высказались за разнообразие в кино и отметили, что Зеглер отлично справится с новой работой.

Ранее сообщалось, что съемки картины с участием актрисы планируют начать в 2022 году. Режиссером ленты выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд»).

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, впервые был представлен на большом экране в 1938 году. Он стал первым анимационным проектом Уолта Диснея, принесшим огромный успех для студии.