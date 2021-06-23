Студия Disney представила актрису на роль Белоснежки в киноадаптации мультфильма

Известная по главной роли в новом ремейке классического мюзикла «Вестсайдская история» от Стивена Спилберга американская актриса и певица Рэйчел Зеглер получила роль Белоснежки. Съемки очередной киноадаптации классического мультфильма студии Disney планируют начать в 2022 году. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером ленты выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд»). «Необычные вокальные данные Рэйчел — это лишь часть ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью переосмысленной радости в этой классической сказке Disney», — заявил Уэбб.

Отмечается, что новый фильм дополнит историю и музыкальную составляющую оригинала. Творческий дуэт композиторов Бенджа Пасека и Джастина Пола («Величайший шоумен», «Ла-Ла Ленд») напишет новые композиции к ленте.

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, впервые был представлен на большом экране в 1938 году. Он стал первым анимационным проектом Уолта Диснея, принесшим огромный успех для студии.