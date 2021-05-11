«Белоснежку» раскритиковали за пропаганду культуры насилия

Сказку «Белоснежка» раскритиковали за пропаганду культуры насилия. Статья на эту тему появилась на сайте SFGate.

Редакторы издания Джули Тремейн и Кэти Дауд обратили внимание на то, что в американском Диснейленде, расположенном в городе Анахайме, открыли новый аттракцион Snow White's Enchanted Wish, который воспроизводит сцены из знаменитого мультфильма. Среди прочего посетителям показывают поцелуй принца, благодаря которому главная героиня освобождается от чар Злой Королевы.

Авторы статьи указали на то, что тут не может быть речи о настоящей любви, ведь поцелуй происходит без взаимного согласия. «Разве мы еще не сошлись на том, что тема согласия в ранних фильмах Disney является серьезной проблемой? Что нехорошо учить детей целоваться, не убедившись, что обе стороны готовы к взаимодействию?» — говорится в материале.

Тремейн и Дауд удивились, что Disney продолжает транслировать «старомодные представления о том, что мужчина может делать с женщиной», и предложили переписать финал истории.

В январе сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ к мультфильмам «Питер Пэн» 1953 года и «Дамбо» 1941-го из-за оскорбительных расистских стереотипов. Анимационные ленты теперь недоступны для просмотра детям младше семи лет.