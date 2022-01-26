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Российский суд обратил в доход государства изъятые 23 года назад изумруды

В Москве суд обратил в доход государства 1630 изумрудов и 573 берилла, изъятых в 1998 году

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы по представлению Генпрокуратуры обратил в доход государства 1630 изумрудов и 573 берилла, изъятых МВД в 1998 году. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, драгоценные минералы общей стоимостью более 15 миллионов рублей директор ювелирного завода передал основателю концерна «Столица» Зиявдину Аджиеву за коллекторские услуги. Во время обысков по делу об особо крупном хищении средств Фонда общественной защиты гражданских прав в главном офисе концерна в Большом Трехгорном переулке изумруды и бериллы были изъяты. Позже Аджиева обвинили в организации преступного сообщества.

В материалы уголовного дела драгоценности не внесли, из-за чего они более 23 лет пролежали в запасниках МВД. Позже установить собственника изумрудов стало невозможно, так как материалы уголовных дел 1990-х уничтожили по истечении срока хранения. О своих правах на них так никто и не заявил, из-за чего суд признал их бесхозными.

Концерн «Столица», основанный в 1993 году Аджиевым, был одной из первых в Москве компаний по принудительному взысканию долгов.

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Елизавета Новикова
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