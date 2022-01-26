Германия признала невозможность выстраивания европейской безопасности без России

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в немецкие политики признают, что европейскую безопасность невозможно выстроить без помощи России. Его слова приводит РИА Новости.

«Европейская безопасность многими в Германии рассматривается так, что выстраивать ее нельзя против или без России, а ее нужно выстраивать совместно с Россией», — заявил дипломат.

Он добавил, что Германия заинтересована в переговорах об устройстве европейской безопасности не меньше, чем другие страны Евросоюза. В настоящее время Берлин пытается найти свою нишу, подытожил Нечаев.

Ранее глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек раскрыл степень зависимости от поставок газа из России. По его оценке, страна зависит от российского топлива на 55 процентов — такова тенденция последних лет. На брифинге, где выступал Хабек, представитель Минэкономики также заявила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас составляет 40-41 процент — это исторический минимум.