Германия раскрыла степень зависимости от российского газа

Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек раскрыл степень зависимости от поставок газа из России, пишет РИА Новости. По его оценке, страна зависит от российского топлива на 55 процентов — такова тенденция последних лет.

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае. (...) Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ (сжиженного природного газа), которые используются активнее», — подчеркнул Хабек.

На брифинге, где выступал Хабек, представитель минэкономики также заявила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас составляет 40-41 процент — это исторический минимум. На фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной США начали готовить новые санкции против России, в том числе они затронут сырьевой экспорт страны. Германия попросила американские власти сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций из-за возможного срыва поставок в ЕС. По информации западных СМИ, другие западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.

Сокращение спроса в Азии позволило поставщикам СПГ переориентироваться на европейский рынок в январе. Поставки этого вида топлива в Европу в этом месяце достигнут нового исторического рекорда за всю историю, превысив 10 миллиардов кубометров. В прошлый раз поставки обновили максимум в ноябре 2019 года (9,1 миллиарда кубометров). Кроме того, США начали поиск альтернативных источников газа для Европы взамен российского на случай военного конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Среди прочего, администрация президента обсуждает возможные поставки газа с Катаром.