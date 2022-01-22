Стало известно о переговорах США с Катаром о поставках газа в Европу

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром возможные поставки газа в Европу. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. Как стало известно собеседникам агентства, переговоры связаны с потенциальным дефицитом поставок газа в случае вторжения России на Украину.

Источники Bloomberg уточнили, что Байден планирует пригласить в США эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Встреча может состояться в январе.

«Некоторые европейские страны выражали опасения, что наказание России жесткими санкциями из-за кризиса на Украине может обернуться потерями для их экономики и побудить президента Владимира Путина ограничить или остановить поставки газа посреди зимы», — говорится в публикации. Власти США намерены развеять эти опасения, утверждают собеседники агентства.

Как уточнило Bloomberg, Европа получает больше 40 процентов газа из России. Катар же является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа. Он поставляет в Европу порядка 5 процентов топлива, а около трех четвертей производимого газа продает азиатским странам.

Ранее премьер Баварии и глава Христианско-социального союза в Германии Маркус Зедер оценил проект санкций США против России в случае эскалации конфликта на Украине. Политик заявил, что вероятное отключение России от системы SWIFT и отказ от газопровода «Северный поток-2» негативно отразились бы и на ФРГ.