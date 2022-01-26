Германия призвала сделать одно исключение из антироссийских санкций

Германия призывает США и страны Европы сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

По информации агентства, Германия обеспокоена тем, что в случае введения санкций против энергетического сектора поставки газа в Европу окажутся под угрозой. Отмечается, что другие западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.

По словам одного из чиновников, близкого к германскому правительству, исключение для энергетического сектора может стать частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.

При этом источники уверены, что исключение не коснется российского газопровода «Северный поток-2». Кроме того, по данным Bloomberg, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, что фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Также, сообщает агентство, в случае военной агрессии со стороны России Германия заморозить активы и запретить операции для избранной группы российских банков, ограничить импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также ввести ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести санкции в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. По информации The Wall Street Journal, США также рассматривают варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы, которые смогут негативно повлиять на ее положение на международных рынках и, в частности, ударить по рублю

