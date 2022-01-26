Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Блогеры бросились в складчину снимать дорогие квартиры в Москве

Point Estate: в Москве появились группы блогеров, которые хотят арендовать квартиры вместе

Фото: Sidekix Media / Unsplash

В Москве появился новый тип арендаторов элитного жилья — группы блогеров, которые бросились снимать дорогие квартиры в складчину. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, «портрет» арендаторов элитного жилья в Москве за 2021 год в целом не изменился — это семьи с детьми. Но на рынок также вышли группы блогеров, которые хотят жить вместе в одной квартире — по пять-шесть человек. Обычно это не приветствуется собственниками, подчеркивают специалисты.

По их данным, спрос на аренду элитного жилья в Москве по итогам 2021-го увеличился на 25 процентов. Наибольшим спросом среди состоятельных квартиросъемщиков традиционно пользовались районы Арбат, Замоскворечье, Остоженка, Патриаршие пруды, Тверской, Хамовники.

Большинство арендаторов «элитки» готовы платить за квартиру по 250-400 тысяч рублей в месяц, но в прошлом году наблюдалось увеличение числа запросов на аренду в бюджете от 1 миллиона рублей в месяц. В среднем по рынку за 12 месяцев арендные ставки выросли на 25 процентов, подсчитали в Point Estate.

Материалы по теме:
«Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Вопрос национальности стоит очень остро»В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
20 октября
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

«Если в 2022 году не будет глобальных потрясений, вроде очередной волны пандемии, и следовательно новых ограничений, то можно ожидать повышения арендных ставок в среднем на 20−25 процентов», — прогнозируют специалисты.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»
В рост рубля перестали верить
Латвия потратит 350 миллионов евро на защиту от России
Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального
Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины
В США предрекли отправку украинского флота на дно Черного моря за один час
Европе предложили заменить российский газ австралийским
Семь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 переехали из метро из-за очередей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter