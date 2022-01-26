Блогеры бросились в складчину снимать дорогие квартиры в Москве

В Москве появился новый тип арендаторов элитного жилья — группы блогеров, которые бросились снимать дорогие квартиры в складчину. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, «портрет» арендаторов элитного жилья в Москве за 2021 год в целом не изменился — это семьи с детьми. Но на рынок также вышли группы блогеров, которые хотят жить вместе в одной квартире — по пять-шесть человек. Обычно это не приветствуется собственниками, подчеркивают специалисты.

По их данным, спрос на аренду элитного жилья в Москве по итогам 2021-го увеличился на 25 процентов. Наибольшим спросом среди состоятельных квартиросъемщиков традиционно пользовались районы Арбат, Замоскворечье, Остоженка, Патриаршие пруды, Тверской, Хамовники.

Большинство арендаторов «элитки» готовы платить за квартиру по 250-400 тысяч рублей в месяц, но в прошлом году наблюдалось увеличение числа запросов на аренду в бюджете от 1 миллиона рублей в месяц. В среднем по рынку за 12 месяцев арендные ставки выросли на 25 процентов, подсчитали в Point Estate.

«Если в 2022 году не будет глобальных потрясений, вроде очередной волны пандемии, и следовательно новых ограничений, то можно ожидать повышения арендных ставок в среднем на 20−25 процентов», — прогнозируют специалисты.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.