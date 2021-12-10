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В России нашли способ контролировать рынок аренды

«Ъ»: Минстрой разработал закон о создании ГИС для контроля рынка аренды недвижимости

Фото: Pixabay

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест, пишет «Коммерсантъ».

Минстрой нашел способ контролировать аренду недвижимости: в ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать этот рынок более открытым и прозрачным. Согласно законопроекту, владельцев квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторов обяжут производить все расчеты через ГИС, которую создало министерство. В течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений в систему им понадобится ввести данные о сроках и объеме оплаты недвижимости.

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Отмечается, что разработку ГИС запустили по поручению российского президента Владимира Путина в 2021 году. Законопроект направили для согласования в профильные министерства и ведомства еще начале ноября. Ожидается, что инициативу внесут в Госдуму в весеннюю сессию.

Ранее портал по поиску недвижимости ЦИАН запретил сдавать в аренду и продавать жилье «исключительно славянам». С 1 февраля 2022 года в текстах объявлений нельзя указывать поводы для дискриминации или побуждения к ней.

Марина Совина
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