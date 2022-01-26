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Нефть рекордно подорожала

Стоимость нефти марки Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

Фото: Nick Oxford / Reuters

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Мировые цены на нефть ускорили рост 26 января до 2,2 процента после выхода статистики о запасах в США.

По состоянию на 19:48 по московскому времени цена мартовских фьючерсов Brent составила 90,05 доллара за баррель, в моменте цена топлива достигала рекордных 90,38 доллара. Апрельские фьючерсы на нефть этой марки дорожали на 1,9 процента до 88,89 доллара, стоимость мартовских фьючерсов на топливо марки WTI показала аналогичный рост — на 2,2 процента до 87,47 доллара.

Министерства энергетики США 26 января сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,38 миллиона баррелей и достигли 416,19 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 247,92 миллиона баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,8 миллиона баррелей до 125,15 миллиона баррелей. Запасы нефти выросли сильнее, чем ожидали эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Специалисты предсказывали роста запасов нефти на 1 миллион баррелей, увеличения запасов бензина на 1,9 миллиона баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,18 миллиона баррелей.

Brent от TradingView

В январе семилетний рекорд побила и стоимость российской нефти сорта Urals. 19 января цена топлива впервые со 2 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель в Европе. Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

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Софья Ермакова
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