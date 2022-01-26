Американские гиганты попросили об осторожности в санкциях против России

Крупные американские компании попросили власти США проявить осторожность в случае введения санкций против России, пишет Reuters.

Ассоциация, представляющая интересы таких гигантов, как Chevron и General Electric, ведущих дела в России, хочет, чтобы Белый дом дал компаниям возможность выполнить свои обязательства, а также изучил возможные исключения при разработке санкций. Энергетические компании также обратились к властям, призвав законодателей обеспечить им время на исполнение своих обязательств, сообщил источник агентства.

Крупнейшая нефтегазовая организация American Petroleum Institute (API) уже обсуждала санкции против России с представителями Конгресса. «Санкции должны быть настолько конкретными, насколько это возможно, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности компаний из США», — сообщил пресс-секретарь API.

Минфин США в прошлом предусматривал определенные смягчающие меры при введении финансовых санкций, например, для отправки гуманитарной помощи и частных переводов в Афганистан. Представитель ведомства отказался комментировать возможность применения подобных мер в случае с потенциальными санкциями против России и добавил: «Мы готовы добиваться серьезного ущерба для российской экономики с минимизацией нежелательных побочных эффектов».

По данным Bloomberg, к исключениям в санкциях США призывают и европейские партнеры: Германия хочет, чтобы меры не касались энергетического сектора. Берлин обеспокоен тем, что иначе поставки газа в Европу окажутся под угрозой. Отмечается, что другие западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов.