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Украинские депутаты рассказали о сборах «тревожного чемоданчика» на случай войны

Депутаты Рады рассказали, что положили бы в «тревожный чемоданчик» на случай войны

Фото: РИА Новости

Депутаты Верховной Рады рассказали, какие вещи собрали бы в «тревожный чемоданчик» на случай внезапной войны или интервенции на территорию республики. Опрос украинских парламентариев провели журналисты портала «Страна.ua».

«Святое Писание, спички, соль, какой-то запас еды», — с таким багажом покидать зону потенциальных боевых действий собрался депутат от группы «За будущее» Анатолий Урбанский. В свою очередь, его коллега Людмила Буймистер заверила, что ей хватило бы лишь одной пары джинсов и футболки.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на вопрос журналистов ответил кратко: «Мозги». А член пропрезидентской партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов и вовсе посоветовал украинцам «не поддаваться на провокации», взяв с собой «здравый рассудок и хорошее настроение».

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«Люди, которые приехали из Востока Украины, говорят, что когда начинается обстрел, нет времени на "чемоданчики". Ты даже не одеваешься, просто прячешься где-то в укрытие, в лучшем случае, а в худшем — в ванной в квартире», — рассказала изданию депутат правящей фракции Роксолана Пидласа.

А ее соратница Олеся Забуранная заявила, что первым делом собрала бы вещи ребенка. «Искренне хочу верить, что это не придется делать», — добавила она.

Ранее стало известно, что более половины жителей Украины верят в скорое «вторжение России» и считают действия правительства по предупреждению такого сценария недостаточными. Не допускают возможности интервенции менее 40 процентов украинских граждан.

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Михаил Кириллов
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