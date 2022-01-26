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Российские федеральные трассы обеспечат связью LTE

Вице-премьер Чернышенко: все федеральные трассы в России обеспечат связью LTE к 2031 году

Фото: пресс-служба СИБУР

Все федеральные трассы в России обеспечат устойчивой мобильной связью LTE к 2031. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, передает РИА Новости.

«При продлении разрешения на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от 1 тысячи человек… все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года», — подчеркнул вице-премьер.

По словам Чернышенко, для реализации этого проекта планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить около 3,5 тысяч станций.

Ранее сообщалось, что «МегаФон» на предприятиях «Сибура» по всей России запустит частную беспроводную LTE-сеть к 2024 году. Сеть позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

Марина Совина
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