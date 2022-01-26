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Шольц и Макрон решили поддерживать диалог с Россией вопреки кризису с Украиной

Шольц и Макрон договорились продолжать диалог с РФ, в том числе в «нормандском формате»

Фото: Kay Nietfeld / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на критическую ситуацию вокруг Украины, в возникновении которой обвиняют Москву. К таким выводам политики пришли на встрече в Берлине, прошедшей 24 января, пишет издание Euractiv.

«Мы очень бдительны [относительно того, что происходит на границе РФ и Украины] и работаем над совместным ответом [на возможное вторжение]. Мы оба работаем над тем, чтобы не допустить эскалации», — рассказал Макрон. При этом политики подчеркнули важность диалога в разных форматах, в том числе в «нормандском».

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Шольц добавил, что в случае эскалации стороны решили «заставить Москву заплатить высокую цену за свои действия».

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что канцлер ФРГ отказался обсуждать ситуацию на Украине с американским президентом Джо Байденом. Утверждается, что решение было продиктовано занятостью Шольца и его желанием продемонстрировать, что он пристально следит за борьбой с COVID-19, которая наблюдается в его стране.

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Елизавета Наумова
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