На трассе в российском городе произошло ДТП с участием шести машин

На четвертом километре Брестско-Калужского перегона в Новой Москве столкнулись шесть машин, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом заявил ТАСС в среду, 26 января, источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что участниками ДТП стали три «Камаза» и три «Газели». В настоящее время движение автотранспорта перекрыто на двух полосах в обе стороны.

Уточняется, что на месте аварии произошел разлив топлива. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее в селе Богучаны Красноярского края произошла авария с участием двух автобусов, пострадали девять человек. В автобусе ЛиАЗ находились 35 россиян, в автобусе ПАЗ — 15. Среди пострадавших есть ребенок.