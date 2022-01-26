Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На трассе в российском городе произошло ДТП с участием шести машин

На трассе в Новой Москве столкнулись 6 машин: один человек погиб, еще двое пострадали

На четвертом километре Брестско-Калужского перегона в Новой Москве столкнулись шесть машин, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом заявил ТАСС в среду, 26 января, источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что участниками ДТП стали три «Камаза» и три «Газели». В настоящее время движение автотранспорта перекрыто на двух полосах в обе стороны.

Уточняется, что на месте аварии произошел разлив топлива. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее в селе Богучаны Красноярского края произошла авария с участием двух автобусов, пострадали девять человек. В автобусе ЛиАЗ находились 35 россиян, в автобусе ПАЗ — 15. Среди пострадавших есть ребенок.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР
Белорусскую семейную пару посадили за красно-белый новогодний салют
В российском городе в ДТП с маршруткой и фурой пострадали 15 человек
В Польше сообщили о выстрелах на белорусской границе
В Краснодаре инвалид сам расчистил снег ради поездки за лекарствами
Певец Игорь Саруханов развелся в шестой раз
Жириновский отчитал депутатов Госдумы и рассмешил Лаврова
Назван кандидат в президенты Армении от партии Пашиняна
В Москве раскрыли схему мошенничества с оформлением кредита
Лавров сделал замечание фотографам во время выступления в Госдуме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter