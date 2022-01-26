Бывший сотрудник ФСИН взял в заложники российского бизнесмена

В Элисте задержали мужчину, который в течение нескольких дней удерживал в заложниках предпринимателя из Люберец. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, бизнесмен был заперт в квартире с 22 по 24 января. Подозреваемый требовал переписать на него квартиру и машину, а также отдать 10 миллионов рублей. Когда бизнесмен отказывался это сделать, сообщники фигуранта дела стреляли ему по ногам из травматического пистолета. Как сообщает Telegram-канал SHOT, подозреваемый — бывший сотрудник ФСИН, ранее судимый за подделку документов. Он был приятелем потерпевшего и пригласил его в Калмыкию в гости, чтобы познакомиться с местной кухней и культурой.

Бизнесмену помогло то, что автомобиль, который хотел получить вымогатель, был в ремонте. Заложнику дали телефон, чтобы тот позвонил в автосервис и решил вопрос с возвращением машины. Во время звонка мужчина связался с женой, которая сообщила обо всем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов освободили мужчину и задержали четверых подозреваемых. На них было заведено уголовное дело по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 163 («Вымогательство») УК РФ.