В России захотели зарегистрировать новое средство для лечения COVID-19

Российская компания «Фармадиол» хочет зарегистрировать препарат собственной разработки на основе диоксабана под брендом «Димолегин». Средство рассчитано на профилактику тромбоза при COVID-19. Соответствующая запись появилась в госреестре лекарственных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет об антикоагулянте на основе диоксабана. После того, как такие препараты вошли в протоколы Минздрава России по лечению COVID-19, «Фармадиол» провел испытание своего средства на 450 пациентах, перенесших коронавирус. Как отмечает врач-кардиолог московской больницы №29 Алексей Эрлих, пероральные антикоагулянты нового поколения не требуют постоянного контроля протромбинового индекса и реже вызывают кровотечения, однако, предупреждает он, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не признает их эффективность при COVID-19.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов усомнился в том, что «Димолегин» будет зарегистрирован по ускоренной процедуре. Поскольку компания давно проводит испытание средства, оно может быть зарегистрировано по обычной процедуре — в течение 180 дней, пояснил он.

Вместе с тем независимый эксперт Николай Крючков полагает, что испытание «Димолегина» при COVID-19 косвенно говорит о намерении компании быстро получить регистрационное удостоверение на препарат. По его мнению, потребность в антикоагулянтах будет увеличиваться из-за роста числа людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, о чем свидетельствуют планы других компаний выйти в сегмент пероральных антикоагулянтов.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса под названием «Мир 19». Лекарство разработали в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» под руководством профессора Мусы Хаитова по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.