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Названы сроки пика пятой волны коронавируса в России

Иммунолог Крючков: пятая волна COVID-19 может достичь пика в России через две-три недели

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал сроки пика пятой волны коронавируса в России. Об этом пишет URA.RU.

Специалист сообщил, что новая волна COVID-19 может достичь пика в стране через две-три недели. По его словам, рост заболеваемости будет продолжаться еще 2,5-3 недели. «Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется», — отметил он.

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Крючков допустил, что пятая волна коронавирусной инфекции может плавно перейти в шестую. «Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет», — добавил он.

По словам специалиста, через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, что в России активно распространится разновидность омикрон-штамма ВА2, которая в Дании дала огромный скачок заболеваемости.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что пятая волна коронавируса начнется в России в конце января или начале февраля. По его мнению, стоит ждать высоких показателей заболеваемости. Кроме этого, он заявил, что для борьбы с инфекцией необходимо модернизировать вакцины.

Марина Совина
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