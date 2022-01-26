Раскрыта эффективность озеленения городов в борьбе с потеплением

Ученые Университета Кардиффа (Великобритания) раскрыли, что озеленение крыш, создание живых стен, парков и других пространств с растительностью в городах не способно значительно смягчить последствия глобального потепления в виде волн тепла и наводнений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Для оценки эффективности озеленения ученые использовали глобальную климатическую модель и информацию о погоде из 175 крупных городов мира, собранную за 15 лет ежедневных наблюдений, с 2000 по 2015 год. Оказалось, что потенциал зеленых городских пространств сильно ограничен преобладающим климатом в городе. Защита от наводнений будет наиболее успешной в засушливой среде, а охлаждающий эффект — в более влажном климате.

Волны тепла часто возникают в городских кварталах из-за эффекта островов тепла, причиной которого является преобладание бетона и стали, а также отсутствие испарения воды с растений. Наводнения происходят из-за того, что городские сооружения отрицательно влияют на естественный сток дождевой воды. Результаты продемонстрировали, что в большинстве городов мира озеленение не может бороться с обеими проблемами одновременно.

Кроме того, рост осадков из-за изменения климата может снизить эффективность зеленых крыш и стен по сравнению с крупными территориями с более толстой почвой и корневой системой. Таким образом, градостроители должны будут учитывать эти особенности для проектирования городов будущего, в которых последствия глобального потепления будут смягчены.