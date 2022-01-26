В ЕС высказались о влиянии антироссийских санкций на население Европы

Зависимость ЕС от газа является весомым доводом не вводить никаких «газовых санкций» в отношении России в случае эскалации на Украине. Эффект от отсутствия поставок энергоресурсов «вернется бумерангом» и скажется на населении Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF2.

«Наша реальность такова, что у нас сильная, я бы сказал, двусторонняя зависимость. Мы главным образом осознанно хотим пойти на [введение] санкций и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены — ответственных за агрессию», — сказал австрийский министр, рассуждая о возможном влиянии санкций на европейцев.

По его мнению, использование процесса сертификации российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) в качестве рычага экономического давления является нерелевантным решением, потому что «СП-2» еще не введен в эксплуатацию. Министр призвал использовать другие рычаги давления на Россию.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк призвал власти Германии отказаться от эксплуатации трубопровода «СП-2» и одобрить поставки произведенных в ГДР вооружений из Эстонии на Украину.

25 января стало известно, что власти Германии не откажутся от «СП-2» даже в случае обострения конфликта на Украине. Так, правительство ФРГ сохранит свою позицию, несмотря на давление США. При этом в Берлине заверили Вашингтон, что в случае эскалации российский газ по трубе не пойдет.