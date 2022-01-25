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В ФРГ отказались блокировать «Северный поток-2» из-за конфликта на Украине

Bild: власти Германии не откажутся от «Северного потока-2» в случае конфликта на Украине

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Власти Германии не откажутся от «Северного потока-2» даже в случае войны на Украине. Об этом сообщается в материале немецкого издания Bild, передает ТАСС.

Отмечается, что отказ администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца блокировать работу еще не запущенного газопровода поддерживают члены Социал-Демократической партии Германии (СДПГ). Правительство ФРГ сохранит свою позицию, несмотря на давление США. При этом в Берлине заверили США, что в случае эскалации российский газ по трубе не пойдет.

Ранее глава немецкого правительства признал, что ситуация с напряженностью на российско-украинской границе сейчас серьезная. В связи с этим власти ФРГ намерены действовать сообща с европейскими партнерами и НАТО в случае возможной эскалации на Украине.

24 января бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал победу «Газпрома» над польскими государственными предприятиями. По его словам, за последние четыре года из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла четыре миллиарда долларов, и в этом виноват польский нефтегазовый концерн PGNiG.

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Николай Чигасов
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