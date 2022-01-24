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В Польше признали победу «Газпрома» с «Северным потоком-2»

Бывший глава МИД Польши Сикорский заявил, что «Газпром» мастерски обыграл Варшаву

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал победу «Газпрома» над польскими государственными предприятиями. Об этом он рассказал в беседе с изданием Biznes Alert.

По его словам, за последние четыре года из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла четыре миллиарда долларов, и в этом виноват польский нефтегазовый концерн PGNiG. Он объяснил, что, хотя топливо для частных потребителей Варшава берет из внутренних источников, промышленность вынуждена использовать импортные ресурсы. Сикорский отметил, что когда людей в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, то это приводит к печальным последствиям. «"Газпром" мастерски обыграл PGNiG», — резюмировал польский дипломат.

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Помимо этого, Сикорский, комментируя ситуацию с газопроводом «Северный поток-2», обвинил Москву в использовании «энергетической удавки» против Украины и Германии, а также пренебрежении интересами стран Восточной Европы ради собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что среднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в первой половине января оказался рекордно низким за последние четыре года. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что он рухнул до 52,4 миллиона кубометров. За первые 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 миллионов кубометров газа, в ковидном 2020-м — 83,4 миллиона кубометров, в 2021 году — 124,6 миллиона кубометров, отметил он.

Марина Совина
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