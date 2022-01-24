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Шольц предупредил об общей реакции стран Запада в случае эскалации на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: Германия намерена действовать сообща с НАТО и ЕС по вопросу Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о реакции стран Запада на возможную эскалацию на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

Немецкий политик отметил, что ситуация в регионе серьезная. В связи с этим власти ФРГ намерены действовать сообща с европейскими партнерами и НАТО в случае возможной эскалации на Украине, добавил он.

Шольц подчеркнул, что это относится и к вопросу нарушения территориальной целостности. «Мы не потерпим этого. А в случае, если это произойдет, мы будем реагировать сообща, это повлечет за собой серьезные последствия», — предупредил он.

Ранее Шольц призвал власти России к деэскалации вокруг Украины и сокращению войск у границ с ней. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Москва не собирается ни на кого нападать, она считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной.

Ксения Назарова
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