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Канцлер Германии призвал Россию сократить войска у границ с Украиной

Канцлер ФРГ Шольц: ожидаем от России деэскалации вокруг Украины и сокращения войск
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Susana Vera / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти России к деэскалации вокруг Украины и сокращению войск у границ с ней. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ждем однозначных шагов по деэскалации ситуации», — заявил политик. Шольц подчеркнул необходимость всеми силами предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной, а также пригрозил последствиями в случае нарушения целостности украинской территории.

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Несмотря на многократные опровержения российских политиков и дипломатов и слова о том, что Москва не собирается нападать на Киев, Шольц рассказал о передвижениях российских войск у границ. «Ситуация очень серьезная, передвижение сил вдоль украинской границы нельзя не заметить, оно масштабное и представляет опасность для суверенитета Украины», — заключил политик, призвав изучить разные форматы переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Москва не собирается ни на кого нападать, она считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной. Это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами», заявил он.

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Виктория Кондратьева
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