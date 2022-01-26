В ЕС пригрозили России санкциями в случае «ограничения поставок» газа

Страны Европейского союза рассматривают возможность ввести санкции против России в том случае, если она спровоцирует «ограничения поставок» газа в качестве инструмента давления. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Антироссийские меры также могут ввести в случае кибератак или кампании по дезинформации. Источники Bloomberg пригрозили таким развитием событий на фоне напряженной обстановки вокруг Украины. В Киеве считают, что Москва готовит вторжение, в то время как российские власти отрицают это.

При этом агентство отмечает: страны ЕС так и не пришли к единому мнению относительно того, какие санкции и когда именно стоит вводить против РФ.

24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT. По словам дипломатического представителя ЕС, нефть и газ остаются в центре обсуждения как основные возможные рычаги давления на Москву, но многие страны Евросоюза не могут заменить российские поставки из других источников.