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В ЕС пригрозили России санкциями в случае «ограничения поставок» газа

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ в случае проблем с газом

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза рассматривают возможность ввести санкции против России в том случае, если она спровоцирует «ограничения поставок» газа в качестве инструмента давления. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Антироссийские меры также могут ввести в случае кибератак или кампании по дезинформации. Источники Bloomberg пригрозили таким развитием событий на фоне напряженной обстановки вокруг Украины. В Киеве считают, что Москва готовит вторжение, в то время как российские власти отрицают это.

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При этом агентство отмечает: страны ЕС так и не пришли к единому мнению относительно того, какие санкции и когда именно стоит вводить против РФ.

24 января Германия во время обсуждений санкций сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT. По словам дипломатического представителя ЕС, нефть и газ остаются в центре обсуждения как основные возможные рычаги давления на Москву, но многие страны Евросоюза не могут заменить российские поставки из других источников.

Виктория Кондратьева
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