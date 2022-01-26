Названы приносящие удачу в 2022 году достопримечательности мира

Самой популярной туристической достопримечательностью в 2022 году, посещение которой может принести удачу, стал фонтан Треви в Риме. Об этом пишет Travel Daily News со ссылкой на исследование PsychicWorld.com.

Индекс популярности высчитывался по трем показателям: среднемесячное количество поисковых запросов локации в интернете, количество хэштегов в Instagram и отзывов на TripAdvisor. Лидером рейтинга с баллом 9,5 из 10 стал римский фонтан Треви — считается, что тот, кто ищет удачу или хочет загадать желание, должен встать спиной к достопримечательности и бросить монетку через левое плечо.

Второе место рейтинга занял собор Святой Софии в Стамбуле с баллом 9,3 — чтобы загадать желание, туристы должны вставить большой палец в отверстие «плачущей» колонны и прокрутить ладонью на 360 градусов. На третьей строчке разместилась дамба Гувера в штате Невада, США, с показателем популярности 9,2 из 10. На подходе к плотине стоят две крылатые десятиметровые фигуры, сделанные из бронзы. По легенде, если потереть их пальцами, это принесет удачу.

Следом за ними идут Карлов мост в Чехии (рейтинг девять), замок Бларни в Ирландии (7,5) и храм Фусими Инари в Японии (7,1). Также в список попал храм Сэнсо-дзи в Японии, Мост любви в Париже, атакующий бык на Манхэттене и Дом Джульетты в Вероне.

Ранее в декабре 2021 года была названа самая желанная для путешествий страна мира. Вершину рейтинга возглавила Италия — в интернете упоминания о ее столице, Риме, встречаются чаще всего (67 процентов).