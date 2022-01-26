Украинский депутат сравнил карантин в Раде со справлением нужды в штаны

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива прокомментировал информацию о введении на следующей неделе карантина в парламенте республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Андрей Павловский.

Кива задался вопросом о том, зачем депутаты вакцинировались, если сейчас в Раде заходит речь о роспуске парламентариев на карантин. Сложившуюся ситуацию он сравнил со справлением нужды в штаны. «Зачем, допустим, снимать штаны, если все равно срешь в штаны?» — заявил Кива.

Депутат также предположил, что его коллеги переживают из-за ситуации на российско-украинской границе и с помощью карантина хотят выиграть время для того, чтобы улететь из страны.

Ранее Кива описал реакцию президента Украины Владимира Зеленского в случае начала войны с Россией. По его мнению, в этой ситуации руководство республики останется в стороне или покинет пределы страны со своими семьями.