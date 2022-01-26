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Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов

Джареда Лето запечатлели без футболки в синих плавках и соломенной шляпе на фоне моря

Фото: @jaredleto

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото с отдыха и удивил фанатов своей молодостью. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

50-летнего актера запечатлели на фоне моря в белых брюках и расстегнутой голубой рубашке. На размещенном кадре он демонстрирует спортивный голый торс. Его образ дополнили солнцезащитные очки. При этом на другом снимке он позирует в компании друзей на катере. Помимо этого, его сфотографировали без футболки в синих плавках и соломенной шляпе.

«Потерянные в раю», — подписал Лето пост, который набрал больше 665 тысяч лайков. Поклонники оценили вешний вид знаменитости в комментариях под серией кадров. «Просто напоминаю о том, что ему 50», «Самый красивый дед», «Джаред, ты выглядишь невероятно», «Почему он выглядит моложе меня?», «Какое тело!», «Все еще в шоке с его молодой внешности», — удивлялись они.

В мае 2021 года поклонники не узнали американского актера и музыканта Джареда Лето с новой внешностью. Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй. На кадрах видно, что для съемок в сериале компании Apple TV + WeCrashed Лето полностью сбрил бороду.

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Айсель Эюбова
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Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила фанатов
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