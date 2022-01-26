В США испугались проблем с эвакуацией с территории Украины

Конгрессмен от Республиканской партии Тед Бадд обратился с письмом к госсекретарю США Энтони Блинкену на тему возможной эвакуации американцев из Украины. В своем Twitter-аккаунте политик опубликовал текст послания и выразил опасения, что у соотечественников могут возникнуть проблемы с возвращением на родину.

Бадд испугался повторения ситуации с безуспешной эвакуацией из столицы Афганистана Кабула в Киеве. Он подчеркнул, что американские граждане за границей имеют право на полноценную защиту со стороны правительства США. «И все равно то, как администрация [президента США Джо] Байдена осуществила выход из Афганистана, оставив американцев, нельзя не счесть позором», — заключил политик.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с территории Украины из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе.