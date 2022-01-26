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Преподавателям российского колледжа назначили стимулирующие премии в 50 копеек

В Костроме преподавателям автотранспортного колледжа назначили копеечные премии

Фото: телеграм-канал «Ньюсач/Двач»

В Костроме преподавателям автотранспортного колледжа назначили копеечные премии. Так, за стаж от 5 до 10 лет полагалась стимулирующая выплата в 50 копеек, от 10 до 15 лет — 1 рубль, больше 20 лет — 2,5 рубля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ньюсач».

50
копеек составила стимулирующая премия для преподавателей автотранспортного колледжа

Узнав о таких надбавках за 2019-2020 годы, бывший заместитель директора колледжа подала иск в Ленинский районный суд.

Женщина рассказала, что перед этим совет колледжа принял решение о начислении педагогам дополнительных выплат от 500 до 2500 рублей в зависимости от стажа. Но позже размер выплат был значительно уменьшен.

Впоследствии костромской суд учел мнение истицы и признал незаконными копеечные премии для сотрудников колледжа.

В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге ректор Института кино и телевидения (СПбГУКиТ) Александр Евменов лишился поста после того, как выругался матом во время видеоконференции в рамках фестиваля «ПитерКит» в присутствии индийского продюсера.

Мужчина в нецензурной форме выразил недовольство тем, что в России, несмотря на пандемию, работают кинотеатры. Через секунду он вспомнил, что микрофон не выключен и все участники трансляции слышали его фразу.

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Анна Щербакова
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