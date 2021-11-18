В Петербурге матерившийся на видеоконференции ректор лишился поста

В Петербурге ректора Института кино и телевидения уволили после мата на конференции

В Санкт-Петербурге ректор Института кино и телевидения (СПбГУКиТ) Александр Евменов лишился поста после того, как выругался матом во время видеоконференции в рамках фестиваля «ПитерКит» в присутствии индийского продюсера, сообщает «Подъем».

Мужчина в нецензурной форме выразил недовольство тем, что в России, несмотря на пандемию, работают кинотеатры. Через секунду он вспомнил, что микрофон не выключен и все участники трансляции слышали его фразу.

Позже в Минкульте заявили, что Евменов покидает пост ректора СПбГУКиТ. На этой должности его должна заменить продюсер и сценарист Наталия Горина. В ведомстве мотивировали кадровую перестановку возникшей необходимостью развития вуза.

Однако студенты полагают, что Евменова уволили именно из-за инцидента на видеоконференции. Тогда как в пресс-службе СПбГУКиТ пояснили, что это не связанные вещи и посчитали странным обсуждение «такой ерунды».

Ранее министерство образования и науки России нашло замену уволенной с должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталье Починок. Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор Андрей Хамров