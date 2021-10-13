Министр образования Якутии ушел в отставку

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев покинул пост по собственной инициативе

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев покинул пост по собственной инициативе. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«Сивцев Михаил Петрович освобожден от должности министра образования и науки Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе», — говорится в публикации Николаева.

Исполняющей обязанности министра образования и науки назначена Ирина Любимова, которая с 2018 года была заместителем министра.

Михаил Сивцев был назначен руководителем регионального Минобрнауки 30 апреля 2020 года.

Накануне сообщалось, что Сивцев уволил ректора Малой академии наук (МАН) Василия Павлова после его отказа отдать часть здания вуза под госпиталь для пациентов с COVID-19. Глава региона Николаев вступился за ректора, назвав его «одним из самых талантливых организаторов образования» и поручил отменить приказ о его увольнении.

Ранее в Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов России. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, ректоры продолжат работать на других должностях, назначение новых руководителей не является «чисткой».