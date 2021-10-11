Российского ректора уволили после отказа отдать часть вуза под госпиталь

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев уволил ректора Малой академии наук (МАН) Василия Павлова после его отказа отдать часть здания вуза под госпиталь для пациентов с COVID-19. Глава Якутии Айсен Николаев вступился за ректора и поручил отменить приказ о его увольнении. Об этом чиновник сообщил в Instagram.

Василий Павлов сообщил о своем увольнении в Instagram-аккаунте академии в воскресенье, 10 октября. Причиной он назвал несогласие с приказом регионального Минздрава, согласно которому здание академии должно было перейти под госпиталь для пациентов с COVID-19. По словам ректора МАН, расторжение трудового договора должно было произойти 11 октября.

Ректор российского вуза уточнил, что под госпиталь для Хангаласской районной больницы хотели передать здание общежития академии в Чапаево.

«Здание полностью переходит под контроль Минздрава республики. Я не смог подписать такую бумагу. Ведь это фактически означает закрытие нашего учреждения», — заявил он изданию «Новости Якутии».

В свою очередь, глава республики Николаев заявил, что «все решения» по Павлову должны быть отменены.

«[Министру образования и науки Якутии Михаилу] Сивцеву за то, что в нарушение Трудового кодекса в неподписанные приказы заставляет людей подписываться (...). Вам замечание большое, это недопустимо, что, не проверив, даете неправильную информацию», — заявил Николаев.

Он добавил, что Сивцеву нужно было пригласить Павлова и обговорить ситуацию. Николаев назвал ректора Малой академии наук «одним из самых талантливых организаторов образования».

Ранее в Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов России. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, ректоры продолжат работать на других должностях, назначение новых руководителей не является «чисткой».