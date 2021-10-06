Минобрнауки сменило ректора Бауманки

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана стал Михаил Гордин, в полномочия он вступит с 7 октября, сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что Гордин является выпускником МГТУ. Предыдущим ректором Бауманки был член высшего совета «Единой России» Анатолий Александров. О причинах его ухода с поста ректора МГТУ информации пока нет.

Михаил Гордин до назначения на пост ректора Бауманки работал директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР и в других компаниях.

В июле возглавлявший Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с момента создания ректор Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Высшую школу экономики основали в 1992 году постановлением премьер-министра Егора Гайдара. На тот момент Кузьминов являлся самым молодым руководителем федерального вуза в России.