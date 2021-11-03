Научрук ВШЭ получит должность при правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил научному руководителю Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярославу Кузьминову должность при правительстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузьминов может получить должность главы экспертного совета при правительстве. По словам Мишустина, ВШЭ много лет занимается экспертизой различного рода нормативных документов и проектов, поэтому опыт Кузьминова в этой сфере будет очень полезен.

«И вот учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить Вам возглавить экспертный совет при правительстве Российской Федерации, и на системной основе организовать взаимодействие правительства Российской Федерации, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что правительство планирует развивать взаимодействие с экспертным сообществом.

В июле возглавлявший НИУ ВШЭ с момента создания ректор Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Высшую школу экономики основали в 1992 году постановлением премьер-министра Егора Гайдара. На тот момент Кузьминов являлся самым молодым руководителем федерального вуза в России.