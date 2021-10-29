В России захотели прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям

Минпросвещения решило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года

Профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования прекратят прием по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в документе предлагается остановить прием на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, судовой бортпроводник, водитель городского электротранспорта и другие. В ведомстве отметили, что такое решение принято с учетом актуальных потребностей на рынке труда, а также с целью укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

4 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые будут способствовать ускоренному развитию и модернизации экономики страны. Согласно документу, в обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.