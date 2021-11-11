Найдена замена уволенной ректору РГСУ

Министерство образования и науки России нашло замену уволенной с должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталье Починок. Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен его проректор Андрей Хамров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно сообщению, Починок была уволена по собственному желанию, соответствующий приказ Минобрнауки России вышел 9 ноября. С 10 ноября временное исполнение обязанностей ректора РГСУ возложено на Андрея Хамрова.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству, и проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова, сообщал, что Починок написала заявление по собственному желанию и была уволена с поста ректора.

Наталья Починок была отстранена от должности в конце июля после того, как в университете началась внеплановая проверка министерства из-за «жалоб студентов на обучение и проживание». Хамров тогда заявил, что Минобрнауки выявило недостатки в декларации о доходах бывшего ректора. Починок возглавляла вуз с 2014 года.