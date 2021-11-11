Уволена ректор РГСУ

Министерство науки и высшего образования России уволило с должности ректора Российского государственного университета (РГСУ) Наталью Починок, которая занимала этот пост с 2014 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, близкий к министерству, и проректора по безопасности РГСУ Андрея Хамрова.

Хамров отметил, что Починок, которая в течение нескольких последних месяцев была отстранена от должности, написала заявление по собственному желанию. Тем не менее, он добавил, что не видел официального приказа Минобрнауки о расторжении контракта. По его словам, решение о том, кто будет временно исполняющим обязанности, пока не принято.

Собеседник издания, близкий к российскому ведомству, также подтвердил, что Починок написала заявление и была уволена с поста ректора.

Починок была отстранена от должности в конце июля после того, как в университете началась внеплановая проверка министерства из-за «жалоб студентов на обучение и проживание». Хамров тогда заявил, что Минобрнауки выявило недостатки в декларации о доходах бывшего ректора.

