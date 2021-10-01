Ректор Финансового университета покинет должность

Ректор Финансового университета, доктор финансовых наук Михаил Эскиндаров покинет свой пост 15 ноября. Об этом сообщили на сайте вуза.

По словам главы учебного заведения, он сам обратился к российскому правительству с просьбой назначить нового ректора университета.

«Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — сказал Эскиндаров.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России отстранило Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) до 6 сентября. В университете проходила внеплановая проверка по факту «жалоб студентов на обучение и проживание». Также были выявлены недостатки в декларации о доходах Починок, но окончательные результаты будут известны только после завершения проверки.