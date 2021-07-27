Ректор МГУ рассказал о формате обучения в вузе с 1 сентября

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) начнет учебный год 1 сентября в смешанном формате. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

По его словам, при очном формате обучения будет учитываться наличие прививки от коронавируса, чтобы не допустить вспышек заболевания.

«Величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дети младших классов, вероятно, будут заниматься в очном формате. По его словам, пока не ясно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Глава государства выразил надежду, что к новому учебному году будет достигнут коллективный иммунитет к COVID-19.