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Отстранена от должности ректор РГСУ Наталья Починок

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минобрнауки России отстранило Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) до 6 сентября. Об этом рассказал в интервью «Эху Москвы» декан факультета коммуникативного менеджмента университета Игорь Романов.

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«Это есть некая формальная процедура, в некоторых случаях она используется для того, чтобы получить информацию, чтобы ее проверить максимально объективно и дальше уже принимать решение. Это решение, я подчеркиваю, было принято не в результате проверки. Решение было принято на основании формального протокола для того, чтобы максимальным образом провести проверку», — рассказал Романов.

По его словам, не хотелось бы «раздувания негатива» по этому поводу, а подобные проверки проходят и в других вузах. Также он добавил, что данное мероприятие не повлияло на работу РГСУ, а коллектив надеется на успешное прохождение проверки и работу в прежнем составе.

Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий рассказал, что учебный год 1 сентября начнется в смешанном формате. По его словам, при очном формате обучения будет учитываться наличие прививки от коронавируса, чтобы не допустить вспышек заболевания.

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