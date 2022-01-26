Лавров назвал срок реализации союзных программ России и Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал срок реализации 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

По словам Лаврова, процесс займет два-три года. Глава МИД назвал программы «очень важным, радикальным шагом вперед в продвижении интеграции». Их реализация является в настоящий момент главным приоритетом, отметил он.

«И когда будет ясен результат этой работы — она займет пару-тройку лет, как было объявлено, — мы сможем тогда уже на новом материальном базисе, как говорили классики, оценить, какие должны быть дальнейшие шаги. Ясно, что решение будут принимать президенты», — заявил Лавров во время правительственного часа в Госдуме, отвечая на вопрос, может ли Смоленск стать столицей Союзного государства.

4 ноября 2021 года президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ, «направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции». В их числе — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.