Врач рассказал о восстановлении легких бывших курильщиков

Ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко рассказал о восстановлении легких бывших курильщиков в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, несмотря на то, что не всегда удается полностью восстановить структурные изменения легких, которые возникли из-за табачного дыма, можно значительно улучшить их здоровье и функцию, отказавшись от курения. Специалист отметил, что степень восстановления легких зависит от общего состояния здоровья, продолжительности курения и существующих повреждений. Врач также добавил, что легкие способны к самоочищению.

Хирург добавил, что спустя несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. Также в течение первого дня снижается уровень угарного газа в крови, а уровень кислорода приходит в норму. «Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов», — сказал он.

Зинченко добавил, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, уменьшается кашель и одышка. Также почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта снижается.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян сообщила, что курение в раннем возрасте может нанести серьезный вред становлению и развитию организма, приведя человека к различным заболеваниям.