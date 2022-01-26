Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянка призналась в убийстве отца-пенсионера

РЕН ТВ: в Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца. Об этом в среду, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканал, рано утром 25 января тело пенсионера обнаружила местная жительница под лестницей в одном из домов. Оно было завернуто в простыню, а на голове погибшего виднелись следы множества ударов. Позже полицейские выяснили, что мужчина жил в квартире вместе с дочерью. Через день ее задержали, женщина полностью признала свою вину.

21 января сообщалось, что в Вологде приговорили к сроку черных риелторов, которые убили и расчленили двоих российских пенсионеров ради квартир.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений
Историк объяснил плюсы предложения прорыть тоннель под Красной площадью
Потери России от возможных санкций США оценили в десятки миллиардов долларов
Россиянка призналась в убийстве отца-пенсионера
Ученый заявил о трансформации омикрона в ОРВИ
Российский суд обратил в доход государства изъятые 23 года назад изумруды
Минздрав разработал памятку для людей с бессимптомной и легкой формой COVID-19
Шольц и Макрон решили поддерживать диалог с Россией вопреки кризису с Украиной
Названы самые популярные смартфоны 2021 года
Полицейская бросила 28-летнюю службу в органах ради продажи фото на OnlyFans
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter