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Россиянка призналась в убийстве отца-пенсионера
РЕН ТВ: в Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца
В Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца. Об этом в среду, 26 января, сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканал, рано утром 25 января тело пенсионера обнаружила местная жительница под лестницей в одном из домов. Оно было завернуто в простыню, а на голове погибшего виднелись следы множества ударов. Позже полицейские выяснили, что мужчина жил в квартире вместе с дочерью. Через день ее задержали, женщина полностью признала свою вину.
21 января сообщалось, что в Вологде приговорили к сроку черных риелторов, которые убили и расчленили двоих российских пенсионеров ради квартир.