Россиянка призналась в убийстве отца-пенсионера

В Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца. Об этом в среду, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканал, рано утром 25 января тело пенсионера обнаружила местная жительница под лестницей в одном из домов. Оно было завернуто в простыню, а на голове погибшего виднелись следы множества ударов. Позже полицейские выяснили, что мужчина жил в квартире вместе с дочерью. Через день ее задержали, женщина полностью признала свою вину.

21 января сообщалось, что в Вологде приговорили к сроку черных риелторов, которые убили и расчленили двоих российских пенсионеров ради квартир.